Пенсионные накопления россиян заморозили навсегда

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Эту сумму государство сэкономило, направляя пенсионные накопления граждан на выплаты текущим пенсионерам и сокращая трансферт из бюджета в пенсионный фонд.Как сообщает РИА Новости, такие данные привел в пятницу министр труда и социальной защитыв кулуарах второго Евразийского женского форума.Отвечая на вопрос о том, какова вероятность, что накопительную часть пенсии "разморозят", он заявил:Вся сумма, которую работодатель отчисляет за работника в Пенсионный фонд (22% от зарплаты), будет уходить на текущие выплаты пенсионерам, включая 6%, которые, как предполагалось изначально, должны были формировать накопления граждан для выплат им же в старости.- сказал Топилин.В конце 2017 года президент РФподписал закон о продлении "заморозки" до 2020 года. Но это, сказал министр:По задумке ведомства, которое готовит реформу совместно с ЦБ, в рамках нового механизма накопления станут собственностью граждан.Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.Первый зампред Банка Россиив июне говорил, что ИПК будет предполагать три вида пенсионных выплат - срочные (на срок от 10 лет с индексацией и возможностью наследования неиспользованного остатка), бессрочные (пожизненная пенсия без наследования) и гибридные (скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед).