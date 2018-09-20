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Новости экономики за 21.09.2018

21.09.2018 20:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как сработали драйверы белорусской промышленности? Сколько заработали на экспорте и кому 21 сентября презентовали экономический потенциал страны? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономический и инвестиционный потенциал страны представили 21 сентября торговым советникам дипмиссий на встрече с руководителями белорусских предприятий. Не нужно ехать в Африку, чтобы встретиться с представителями Ганы, Кении, Нигерии – с теми людьми, которые отвечают за развитие торгово-экономических связей.

Новости экономики за 21.09.2018

Можно в Минске посетить мероприятие, где в одном месте представлены около 40 стран и более 130 белорусских предприятий. Это уникальная возможность для продвижения своей продукции, обсуждения организации выставок в различных странах, возможность договориться о контактах. 

Дипломаты, которые аккредитованы в нашей стране, нуждаются в информации о Беларуси, о том, каков наш экспортный потенциал. 

Новости экономики за 21.09.2018

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Когда прибывает такой состав на встречу с бизнесом, всегда важно показать и наши какие-то новые проекты, новые направления, которые развиваются в Беларуси. Это как раз машиностроительное направление плюс автокомпоненты. Есть государственная программа, именно поэтому мы и предлагаем им посмотреть наши новые предприятия, равно как и предлагаем возможность приобретать нашу продукцию.

ДРАЙВЕРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Экспорт белорусской промышленности за 8 месяцев принес более 3 миллиардов долларов, увеличившись почти на 20 %. Сальдо положительное – 1 миллиард 200 миллионов долларов. В 2018 году география экспорта примерно повторяет картину 2017: основным рынком остается Россия. 

Новости экономики за 21.09.2018

Драйвером в расширение географии поставок является БелАЗ. Традиционно успешно работает над расширением географии поставок Белорусский металлургический завод. До конца 2018 года будет представлена новинка в области создания белорусского электромобиля. Кроме того, в стране работают над созданием электрического грузовика.

ИЗВОЛЬТЕ ОБЪЯСНИТЬСЯ!

Помните, накануне рабочей недели был массовый сбой платежных терминалов? Люди не могли купить продукты и заправить автомобили бензином. Оплату карточками не принимали. Все возмущались, но вроде как забыли.

Новости экономики за 21.09.2018

А Нацбанк не забыл и раскритиковал работу коммерческих банков, которые должны были предупредить клиентов о проблеме и сообщить, когда она будет устранена. Регулятор затребовал у банков копии документов, которые регламентируют деятельность во время таких нештатных ситуаций, а также отчет о проведенных мероприятиях по восстановлению работоспособности терминальной сети.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как сработали драйверы белорусской промышленности? Сколько заработали на экспорте и кому 21 сентября презентовали экономический потенциал...
 
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