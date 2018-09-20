В Беларуси с февраля зарегистрировано 189 случаев кори

Во всех регионах Беларуси с февраля зарегистрировано 189 случаев кори. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В большинстве это завозные случаи. В числе пациентов также оказались люди, контактировавшие с заболевшими. В республике благодаря вакцинации сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, которая не позволяет активно циркулировать вирусу среди населения.

Больше всего завозов связано с пребыванием граждан в Украине. Зарегистрированы единичные случаи заболевания у украинских граждан, приехавших в Беларусь.

В центре также отметили, что 85% заболевших корью людей были не привиты (в том числе из-за отказа от вакцинации) или не полностью привиты против кори.

Министерство здравоохранения напоминает о важности профилактических прививок против кори при планировании поездок. Результаты анкетирования выезжающих за границу показали, что 70% опрошенных знают свой прививочный статус. Тем, кто не знает о своих прививках против кори и планирует поездки за пределы страны, целесообразно уточнить прививочный статус и при необходимости сделать прививку. Если по возвращении из-за границы появились симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит), следует немедленно обращаться к врачу. При этом стоит акцентировать его внимание на недавнем возвращении из зарубежных стран.

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