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В Минске на ж/д станции "Институт Культуры" молодой человек попал под поезд
21.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Минске на железнодорожной станции "Институт Культуры" грузовым поездом, следовавшим по маршруту Орша - Минск, был травмирован 22-летний житель столицы, сообщила
Инцидент произошел 14 сентября около 22.30. В момент наезда молодой человек находился прямо в железнодорожной колее. Машинист поезда подавал звуковой сигнал, мужчина на него не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, предотвратить наезд на человека не удалось. Пострадавший остался жив. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, множественными ссадинами лица, лопаточной и поясничной области он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.
Как пояснил молодой человек, он возвращался с работы, выпил водки. Опьянев, перестал ориентироваться в окружающей обстановке. Того, что находился на железнодорожных путях, он не понимал, рассказала Оксана Ульчиц.
Правоохранители напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге. Категорически запрещается: ходить по путям, переходить путь сразу после прохода поезда или перед близко идущим поездом, подлезать под вагоны и через автосцепки, сходить и садиться в вагон на ходу поезда, находиться у края платформы, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса. Кроме этого, нельзя на электрифицированных участках подниматься на контактные опоры и крышу подвижного состава.
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В Минске на железнодорожной станции "Институт Культуры" грузовым поездом, следовавшим по маршруту Орша - Минск, был травмирован 22-летний житель столицы,...
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