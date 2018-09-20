|
Как прошёл "День без автомобиля" в Жлобине?
21.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Жлобинская Госавтоинспекция совместно с БРСМ сегодня, 21 сентября, провели экологическую акцию «День без автомобиля».
Проезжавшим по улицам города велосипедистам, пешеходам и пассажирам, которые отказались в этот день от автомобиля и пользовались общественным транспортом, вручались «гостинцы».
Останавливались транспортные средства, где водителям рекомендовалось по возможности ограничить использование личных автомобилей.
Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жлобинская Госавтоинспекция совместно с БРСМ сегодня, 21 сентября, провели экологическую акцию «День без автомобиля». Проезжавшим по улицам города...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)