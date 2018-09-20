Жлобинская Госавтоинспекция совместно с БРСМ сегодня, 21 сентября, провели экологическую акцию «День без автомобиля».

Проезжавшим по улицам города велосипедистам, пешеходам и пассажирам, которые отказались в этот день от автомобиля и пользовались общественным транспортом, вручались «гостинцы».

Останавливались транспортные средства, где водителям рекомендовалось по возможности ограничить использование личных автомобилей.

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.

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