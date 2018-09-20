ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГОЧС объявляет штормовое предупреждение, а ГАИ перекрывает улицы в Бресте

21.09.2018 21:08 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Внимание, ожидается сильный ветер!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59056.php

ГОЧС объявляет штормовое предупреждение, а ГАИ перекрывает улицы в Бресте

Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г. Бреста 22 и 23 сентября 2018 года ожидаются порывы сильного ветра 15-20 м/с.

Рекомендуем не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться прогулок с детьми, будьте внимательны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59056.php

ГОЧС объявляет штормовое предупреждение, а ГАИ перекрывает улицы в Бресте

Внимание! В связи с проведением 22 сентября 2018 года в г.Бресте велопробега, в рамках Европейской недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля, в период времени с 12.00 до 13.00 часов будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин по следующему маршруту движения: ул.Октябрьской Революции-проспект Республики-ул.Московская-ул.Гаврилова-ул.Ленинградская.

Заранее планируйте свой маршрут движения!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание, ожидается сильный ветер! Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г....
 
Новости дня
Новости разные
 
Избиратели устали. В какую игру играет Вакарчук?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика