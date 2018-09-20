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ГОЧС объявляет штормовое предупреждение, а ГАИ перекрывает улицы в Бресте
21.09.2018 21:08 — Разное | Виртуальный Брест
Внимание, ожидается сильный ветер!
Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г. Бреста 22 и 23 сентября 2018 года
Рекомендуем не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться прогулок с детьми, будьте внимательны.
Внимание! В связи с проведением 22 сентября 2018 года
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Внимание, ожидается сильный ветер! Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г....
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