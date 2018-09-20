ГОЧС объявляет штормовое предупреждение, а ГАИ перекрывает улицы в Бресте

Внимание, ожидается сильный ветер!



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Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г. Бреста 22 и 23 сентября 2018 года ожидаются порывы сильного ветра 15-20 м/с.

Рекомендуем не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться прогулок с детьми, будьте внимательны.



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Внимание! В связи с проведением 22 сентября 2018 года в г.Бресте велопробега , в рамках Европейской недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля, в период времени с 12.00 до 13.00 часов будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин по следующему маршруту движения: ул.Октябрьской Революции-проспект Республики-ул.Московская-ул.Гаврилова-ул.Ленинградская.



Заранее планируйте свой маршрут движения!