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История газеты "Брестский Курьер": обо всём рассказал главный редактор Николай Алексеевич Александров

21.09.2018 21:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Николай Алексеевич Александров, главный редактор газеты «Брестский Курьер», на мой взгляд, человек особенный, я бы сказал даже особо редкий. С ним мне посчастливилось поработать ровно год. Почему посчастливилось и почему только год?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59055.php

История газеты "Брестский Курьер": обо всём рассказал главный редактор Николай Алексеевич Александров

Рабочие отношения сразу сложились, что называется понимающие и уважительные. Произошло это непринужденно и без особых усилий, так мне виделось тогда. На самом деле, как теперь это мне представляется, отношения «без притирок» - результат богатого жизненного опыта в общении с людьми Николая Алексеевича. По годам я гожусь ему в сыновья.

Не могу сказать, что между мной молодым и им, опытным не было разномыслия – все было, но в почтении склоняю голову перед умением человека чувствовать настроение собеседника, предугадывать движение мыслей и вовремя направлять в правильное русло.

По натуре Николай Алексеевич человек творческий и чувствительный. Чувствительный, не значит темпераментный. Чувствительный, значит слушающий, слышащий и понимающий – деликатный.

Деликатность – качество, которому кроме профессионализма мне было приятно поучиться.

Возможно, у кого-то было были другие отношения с Николаем Алексеевичем, но у меня именно такие: полезные, уважительные, человеческие.

Почему только год? Годовой контракт истек, а печатная версия издания прекратила свое существование. 

Как это было, кто стоял у истоков зарождения газеты, и почему наступило время «разбрасывать камни»? Смотрите в интервью с Николаем Александровым.

 
 
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Николай Алексеевич Александров, главный редактор газеты «Брестский Курьер», на мой взгляд, человек особенный, я бы сказал даже особо редкий. С ним мне...
 
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