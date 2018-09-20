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На глазах у сотрудника: хулиган с разбега сбил камеру фотофиксации, после чего скрылся
21.09.2018 21:08 — Разное | Виртуальный Брест
Ночью 20 сентября, в 02.12, в Минске, на проспекте Независимости, в районе дома №45, была повреждена мобильная камера фотофиксации скорости.
Трое молодых людей прогуливались по проспекту. По неизвестным причинам один из них решил с разбега опрокинуть камеру. Инцидент произошел на глазах сотрудника СЗАО "Безопасные дороги Беларуси", однако задержать хулигана ему не удалось. Молодые люди скрылись с места происшествия.
В результате удара камера получила повреждения и пришла в неисправное состояние. Прибывшая на место следственно-оперативная группа МВД засвидетельствовала факт вандализма.
В настоящее время поиском хулиганов занимаются правоохранительные органы. СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" проводит оценку состояния поврежденного оборудования и определяет размер причиненного ущерба, сообщил ABW.BY пресс-секретарь СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" Александр Хилькевич.
Между тем это не первый случай, когда камеры фотофиксации были повреждены в результате целенаправленных действий.
Так, в 2014 году в Быховском районе Могилевской области двумя гражданами был похищен и сожжен стационарный датчик контроля скорости. В результате похитители были лишены свободы на 4 года и возместили ущерб на сумму более 20.000 евро.
Похожая ситуация произошла в 2015 году. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
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Ночью 20 сентября, в 02.12, в Минске, на проспекте Независимости, в районе дома №45, была повреждена мобильная камера фотофиксации скорости. Трое молодых людей...
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