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На глазах у сотрудника: хулиган с разбега сбил камеру фотофиксации, после чего скрылся

21.09.2018 21:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ночью 20 сентября, в 02.12, в Минске, на проспекте Независимости, в районе дома №45, была повреждена мобильная камера фотофиксации скорости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59054.php

На глазах у сотрудника: хулиган с разбега сбил камеру фотофиксации, после чего скрылся

Трое молодых людей прогуливались по проспекту. По неизвестным причинам один из них решил с разбега опрокинуть камеру. Инцидент произошел на глазах сотрудника СЗАО "Безопасные дороги Беларуси", однако задержать хулигана ему не удалось. Молодые люди скрылись с места происшествия.

В результате удара камера получила повреждения и пришла в неисправное состояние. Прибывшая на место следственно-оперативная группа МВД засвидетельствовала факт вандализма.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59054.php

На глазах у сотрудника: хулиган с разбега сбил камеру фотофиксации, после чего скрылся

В настоящее время поиском хулиганов занимаются правоохранительные органы. СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" проводит оценку состояния поврежденного оборудования и определяет размер причиненного ущерба, сообщил ABW.BY пресс-секретарь СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" Александр Хилькевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59054.php

На глазах у сотрудника: хулиган с разбега сбил камеру фотофиксации, после чего скрылся

Между тем это не первый случай, когда камеры фотофиксации были повреждены в результате целенаправленных действий. 

Так, в 2014 году в Быховском районе Могилевской области двумя гражданами был похищен и сожжен стационарный датчик контроля скорости. В результате похитители были лишены свободы на 4 года и возместили ущерб на сумму более 20.000 евро.

Похожая ситуация произошла в 2015 году. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов камнем по датчику контроля скорости, установленному в Бресте. Гражданин был задержан и понес наказание в виде лишения свободы сроком 3 года. Кроме того, ему пришлось возместить ущерб по восстановлению оборудования, который составил более 10.000 евро.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ночью 20 сентября, в 02.12, в Минске, на проспекте Независимости, в районе дома №45, была повреждена мобильная камера фотофиксации скорости. Трое молодых людей...
 
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