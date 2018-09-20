|
Участок ул. Шоссейной от переезда до моста на Пионерской обзаведется новым асфальтом
21.09.2018 21:08 — Разное | Виртуальный Брест
Рабочие Брестского ДЭП сняли старый верхний слой, идет укладка нового.
Из-за плотного транспортного потока на этом участке дороги часто приходилось делать ямочный ремонт, поэтому решили полностью сменить верхний слой асфальта.
В работах задействовано звено дорожных рабочих, механизаторы и автомобилисты. Используется дорожная техника: асфальтоукладчик, трактор МТЗ с щеткой и ковшом для уборки, катки и самосвалы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочие Брестского ДЭП сняли старый верхний слой, идет укладка нового. Из-за плотного транспортного потока на этом участке дороги часто приходилось делать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)