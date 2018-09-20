Началась укладка асфальта на южной ветке Западного обхода

На подъёме к будущему кольцу со стороны улицы Зубачёва 21 сентября началась укладка асфальта . За день планируется уложить полторы тысячи квадратных метров покрытия.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59051.php

Читать полностью в источнике с фото:





Днём ранее на этой части строящегося Западного обхода на бетон была уложена гидроизоляция. Это обязательная технология при строительстве мостов и путепроводов. Она выдерживает перепады температур, однако сегодня – оптимальный день для укладки асфальта поверх гидроизоляции, ведь погода отличная, а на 22 сентября прогнозируются дожди.

Как сообщил представитель СООО «Брестская строительная компания», которое ведёт работы, за день они должны уложить 1,5 тысячи квадратных метров асфальта и сделают это в срок.

На момент съёмки на подъёме к кольцу работал асфальтоукладчик и катки. Заметим, что гугл-карты этого района Бреста не успевают за скоростью строительства. Сейчас в интернете весенняя карта, на которой кольцо только начинает строиться.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59051.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59051.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59051.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59051.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59051.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59051.php

Читать полностью в источнике с фото:



