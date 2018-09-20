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Началась укладка асфальта на южной ветке Западного обхода
21.09.2018 21:08 — Разное | Виртуальный Брест
На подъёме к будущему кольцу со стороны улицы Зубачёва 21 сентября
Днём ранее на этой части строящегося Западного обхода на бетон была уложена гидроизоляция. Это обязательная технология при строительстве мостов и путепроводов. Она выдерживает перепады температур, однако сегодня – оптимальный день для укладки асфальта поверх гидроизоляции, ведь погода отличная, а на 22 сентября прогнозируются дожди.
Как сообщил представитель СООО «Брестская строительная компания», которое ведёт работы, за день они должны уложить 1,5 тысячи квадратных метров асфальта и сделают это в срок.
На момент съёмки на подъёме к кольцу работал асфальтоукладчик и катки. Заметим, что гугл-карты этого района Бреста не успевают за скоростью строительства. Сейчас в интернете весенняя карта, на которой кольцо только начинает строиться.
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На подъёме к будущему кольцу со стороны улицы Зубачёва 21 сентября началась укладка асфальта. За день планируется уложить полторы тысячи квадратных метров...
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