Могилевская областная организация общественного объединения “Белорусский республиканский союз молодежи” и Брянское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации “Российские Студенческие Отряды” подписали соглашение о сотрудничестве на Форуме молодежи Брянской и Могилевской областей, который сегодня проходит в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА. Подписи под документами поставили первый секретарь обкома БРСМ Павел Алексо и командир регионального штаба Брянского регионального отделения РСО Виктор Кузнецов. Как отметил Павел Алексо, документ предусматривает содействие расширению взаимовыгодных связей между двумя организациями. Он направлен на совместную работу над социальной активностью молодежи для развития сотрудничества между двумя странами, повышение социальной значимости студенческих отрядов, сотрудничество в разработке механизмов деятельности по воспитанию будущих специалистов и улучшению качества их профессиональной адаптации в отраслях экономики регионов, а также организацию форумов, диалоговых площадок, семинаров, встреч-презентаций, фестивалей, сказал первый секретарь обкома БРСМ. Стороны также договорились о содействии созданию благоприятных условий для укрепления сотрудничества в вопросах развития молодежной политики, вовлечения молодежи в совместные социально значимые программы и проекты, реализации совместных общественных молодежных программ. В ближайшее время стороны разработают планы конкретных мероприятий и приступят к их выполнению.-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молодежные организации Брянской и Могилевской областей подписали соглашение о сотрудничестве Могилевская областная организация общественного объединения “Белорусский республиканский союз молодежи” и Брянское региональное отделение молодежной...