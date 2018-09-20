Избиратели устали. В какую игру играет Вакарчук?

В этом году конференция Ялтинская европейская стратегия (YES), известная как украинский Давос, не разочаровала. На 13-15 сентября в Киеве собрались лучшие знаменитости и частые гости мероприятия. Там также появился Боно в своих пурпурных очках. Хозяин Виктор Пинчук представил серебряный космический корабль, созданный японским художником Марико Мори, призвав всех сосредоточиться на будущем. Американская панк-группа Gogol Bordello была удивительной.





Но настоящая драма розвернулась во второй день, когда ведущий BBC HARDtalk Стивен Сакур вышел на сцену, чтобы взять интервью у трех ведущих кандидатов в президенты, по одному – за раз. Он взял интервью у лидера гонок и экс-премьера Юлии Тимошенко, бывшего министра обороны и кандидата в президенты Анатолия Гриценко и рок-звезды Святослава Вакарчука, который, возможно, и не будет баллотироваться.





Во время выступления Вакарчука Тимошенко смотрела на него, не отрываясьТимошенко в кремовом костюме и туфлях на высоких каблуках от Chanel выглядела прекрасно. У нее было решительное выступление на украинском языке. Она сказала, что нельзя игнорировать все хорошее, чего удалось достигнуть после Революции достоинства, ссылаясь на беспрецедентное единство Украины и поддержку НАТО. Не упоминая действующего президента Петра Порошенко, она призвала толпу не поддаваться макияжу или сильным речам.





Тимошенко нанесла самый сильный удар действующему главе государства, когда сказала, что ему не удалось трансформировать страну. «Мы должны признать, что за последние четыре года систему ... не разрушили и даже не реформировали», – сказала она.





Затем Сакур начал перекрестный допрос и вызвал аплодисменты вопросом о том, как она может называть себя реформатором, когда ее партия считается одной из наименее реформаторских. Но Тимошенко это не остановило. Она попросила его апеллировать к конкретике, и тут Сакур спасовал.





Он также попытался надавить на нее спорным решением о газовом контракте с РФ от 2009 году, из-за которого страна была вынуждена платить одну из самых высоких цен на газ в Европе.





Тимошенко мудро уклонилась от вопроса. Почему пророссийский президент Виктор Янукович бросил ее в тюрьму? – спросила она, подразумевая, что она, напротив, явно против России.





Затем был Гриценко, одетый в костюм василькового цвета и выглядевший стройнее обычного. Бывший министр обороны прямо говорил о своем видении Украины. Она должна быть страной, где люди доверяют властям, где закон и правила прописаны, а гражданское общество – сильное. Пришло время расти: Украина пристрастилась к коррупции, популизму и патернализму, и такое поведение безответственно, добавил он.





Он предложил провести общенациональную перепись, заявив, что правительство не знает, сколько людей живет в Украине или сколько есть внутренне перемещенных лиц.





Замечания Гриценко были слишком общими, к тому же он говорил на английском – что было ошибкой. С октября 2014 года у него нет доступа к телевидению олигархов: выступление на конференции было его единственным шансом попасть на основное телевидение.





Гриценко возглавлял ведущий аналитический центр в Киеве и это заметно. В частном порядке его откровенность и политическая глубина обезоруживают, но эти качества сложно правильно транслировать для большой аудитории.





Вакарчук был последним участником дискуссии. Все приковали к нему внимание, когда Сакур прижал его вопросом, ответ на который до смерти интересует украинцев не первый месяц. Будет ли он баллотироваться на пост президента?





«... Не ждите от меня каких-либо четких политических заявлений», – сказал певец.





Он призвал толпу проявить терпение и пообещал сделать что-то великое, но говорил размыто и общими фразами. Он потерял лицо несколько раз. Когда Сакур пробовал дожать его по поводу планов, он стал защищаться, и в его голосе слышался надрыв.





Вакарчука часто спрашивают, кто будет в его команде, если он решит баллотироваться, и ему явно не нравятся эти вопросы. Рок-звезда становится немного маниакальным, когда его просят огласить список «простых людей», которых он встретил на пути, которые станут его советниками. Форма и суть ответа не внушают доверия.





Вакарчук не лишен талантов. С общенациональным признанием и готовностью говорить прямо и искренне, апеллировать к сердцам людей, он – единственный реформаторский кандидат, которого опасаются старые динозавры, такие как Тимошенко и Порошенко. Во время выступления Вакарчука Тимошенко смотрела на него, не отрываясь: возможно, изучая его стиль и ответы.





Но рок-звезде нужно больше практики, спичрайтер и, возможно, костюм с галстуком.









И ему нужно решаться быстрее. Он то приближается к решению, то отдаляется вот уже несколько месяцев: избиратели устали от этого трюка. Если вскоре он не заявит о своей кандидатуре, многие опасаются, что избиратели не захотят дать ему шанс. Некоторые инсайдеры сказали мне, что он хочет баллотироваться, но боится потерпеть поражение из-за того, что телевидение контролируют олигархи; чем дольше он тянет, тем дольше каналам будет незачем подрывать его репутацию. Это может быть правдой, но сейчас публика теряет терпение из-за его игры вступлю-ли-я-в-игру?





И это позор, потому что, в конце концов, он один из немногих кандидатов с правильными ценностями и идеями, которые должны возглавить страну.





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