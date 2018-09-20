Белорусские пограничники готовы к наплыву паломников

БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский. Об этом корреспондентусообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Визит Папы Римского в страны Балтии продлится с 22 по 25 сентября. В это время он посетит Вильнюс и Каунас в Литве, Ригу и Аглону в Латвии и Таллин в Эстонии. В Литву понтифик приедет на предстоящих выходных, 22-23 сентября. Антон Бычковский отметил, что пассажиропоток на границе в субботу и воскресенье увеличивается всегда.





Он может еще больше возрасти в связи с тем, что белорусские католики захотят принять участие в мероприятиях с Папой Римским в Вильнюсе и Каунасе. "Мы к этому готовы. При необходимости количество нарядов в пунктах пропуска будет увеличено.









Что касается групп, которые следуют автобусным сообщением, то их будут оформлять на отдельном канале", - проинформировал официальный представитель ГПК. Многие паломники из Беларуси намерены побывать на мероприятиях литовской части визита Папы Римского. По данным официального интернет-портала Римско-католической церкви, на начало августа в организованные группы записалось около 1,5 тыс. человек.



