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В Молдове Конституционный суд в четвертый раз просят временно отстранить Додона
Депутаты от Демократической партии Молдовы обратились в Конституционный суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо назначить временно исполняющего обязанности президента вместо действующего главы Игоря Додона.
Свои требования демократы обосновывают повторным отказом Додона подписать указ о назначении Сильвии Раду и Николая Чубука новыми членами правительства, сообщает NewsMaker.
Додон дважды, пишет
Это будет уже четвертое отстранение действующего президента Игоря Додона. Согласно решению КС от 17 октября прошлого года, временно исполнять обязанности президента и подписывать указы о назначении, в случае необходимости, могут спикер парламента или премьер-министр.
В октябре прошлого года благодаря решению КС без подписи президента спикер парламента Андриан Канду назначил министром обороны Эуджена Стурзу. Позже КС "отключил" президента в январе 2018 года, чтобы спикер в обход главы государства подписал указы о назначении семи членов правительства. Третий раз КС разрешил временно отстранить президента, потому что Додон отказался одобрить закон о запрете ретрансляции в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ.
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Депутаты от Демократической партии Молдовы обратились в Конституционный суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо назначить...
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