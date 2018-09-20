В Молдове Конституционный суд в четвертый раз просят временно отстранить Додона

Свои требования демократы обосновывают повторным отказом Додона подписать указ о назначении Сильвии Раду и Николая Чубука новыми членами правительства, сообщает NewsMaker.





Европейская правда , отказался назначить на должности министров здравоохранения и сельского хозяйства Сильвию Раду и Николая Чубука по предложению Демократической партии. Премьер-министр Павел Филип назвал решение президента "бессмысленным и популистским", пообещав обратиться в Конституционный суд. Додон дважды, пишет, отказался назначить на должности министров здравоохранения и сельского хозяйства Сильвию Раду и Николая Чубука по предложению Демократической партии. Премьер-министр Павел Филип назвал решение президента "бессмысленным и популистским", пообещав обратиться в Конституционный суд.





Это будет уже четвертое отстранение действующего президента Игоря Додона. Согласно решению КС от 17 октября прошлого года, временно исполнять обязанности президента и подписывать указы о назначении, в случае необходимости, могут спикер парламента или премьер-министр.









В октябре прошлого года благодаря решению КС без подписи президента спикер парламента Андриан Канду назначил министром обороны Эуджена Стурзу. Позже КС "отключил" президента в январе 2018 года, чтобы спикер в обход главы государства подписал указы о назначении семи членов правительства. Третий раз КС разрешил временно отстранить президента, потому что Додон отказался одобрить закон о запрете ретрансляции в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ.







