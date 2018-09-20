Нетрезвых водителей будут наказывать

Об этом руководитель ведомства Александр Конюк рассказал на 28-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба прокуратуры.









Новые нормы ужесточают наказание за пьяное управление транспортом. В частности, будет введен минимальный и увеличится максимальный срок наказания в виде лишения свободы за нетрезвое вождение с тяжелыми последствиями. Пятилетний срок лишения прав станет безальтернативным.



