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Нетрезвых водителей будут наказывать
Генеральная прокуратура Беларуси подготовила законопроект, усиливающий ответственность за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Об этом руководитель ведомства Александр Конюк рассказал на 28-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Новые нормы ужесточают наказание за пьяное управление транспортом. В частности, будет введен минимальный и увеличится максимальный срок наказания в виде лишения свободы за нетрезвое вождение с тяжелыми последствиями. Пятилетний срок лишения прав станет безальтернативным.
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Генеральная прокуратура Беларуси подготовила законопроект, усиливающий ответственность за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
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