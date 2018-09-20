Певица Руся сообщила о своей беременности

Вокалистка группы Shuma Руся (Марина Шукюрова) сообщила в соцсетях о том, что ждет ребенка. Певица также опубликовала свои фото с заметно округлившимся животом.

Девушка на пятом месяце беременности, она ждет девочку.

«Идет пятый месяц невероятно нежного и удивительного приключения. Анфас особо и не видать, а сбоку уже видна жительница во мне)) Это так классно!» — написала она под фотографией.