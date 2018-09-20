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Перспективы сотрудничества Беларуси и ПАРЛАТИНО обсудили в Минске
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков встретился с делегацией Латиноамериканского парламента, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"21 сентября 2018 г. состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Евгения Шестакова с делегацией Латиноамериканского парламента (ПАРЛАТИНО)", - говорится в сообщении.
Председателем Элиасом Ариэлем Кастильо Гонсалесом, находящейся в Беларуси с визитом по приглашению Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси и ПАРЛАТИНО по различным направлениям, включая межпарламентское измерение, а также торгово-экономическую и иные сферы.
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков встретился с делегацией Латиноамериканского парламента, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. "21...
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