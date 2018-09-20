Зимин снялся с выборов главы Хакасии, выборов в воскресенье не будет, подтверждает избирком

Глава Хакасии, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона, которые должны были пройти в воскресенье, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" глава регионального избиркома Александр Чуманин.

"К нам поступило заявление от Виктора Зимина о снятии своей кандидатуры. Выборы в воскресенье не состоятся", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что теперь повторный тур выборов может быть назначен на дату не позднее, чем 14 дней со дня принятия заявления от В.Зимина.

"Новым кандидатом на следующем туре станет кандидат, занявший третье место по числу голосов избирателей в первом туре - это Филягин", - сообщил А.Чуманин.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" В.Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

В.Коновалов обошел В.Зимина, набрав 44,81%. За В.Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался А.Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - А.Мяхар с 6,61%.

Предполагалось, что во втором туре 23 сентября будут участвовать В.Зимин и В.Коновалов.