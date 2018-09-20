В Чеботовичах прошел «Властелин села-2018»

Сегодня в деревне Чеботовичи состоялся финал районного сельскохозяйственного семейного проекта «Властелин села-2018», одним из организаторов которого традиционно выступает ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».

В нынешнем году участие в районном этапе масштабного проекта приняли 4 семьи: Гайнудиновы (Чеботовичский сельсовет), Кравченко (Липиничский сельсовет), Костуновы (Губичский сельсовет) и Талавира (Коммунаровский сельсовет).

Демонстрировать свою сплоченность, ловкость, таланты и умения молодым семьям предстояло в 5 конкурсах: «Сялянскія прысмакі», творческой визитке «Вітаем па-беларуску», конкурсе «Дравасекі», сельскохозяйственной семейной эстафете «Каласок і Каліначка» и «Сямейная творчасць».

Все, без исключения, семьи-участницы показали прекрасную подготовку и стремление одержать победу. Определить лучшего жюри оказалось весьма непросто. После продолжительного обсуждения победителем районного этапа сельскохозяйственного семейного проекта «Властелин села-2018» признана семья Татьяны и Константина Талавира из Коммунара .

Все семьи награждены дипломами и памятными подарками. Кстати, на этом праздник в Чеботовичах не закончился: эстафету «Властелина села» перехватило празднование Дня деревни.

































































































