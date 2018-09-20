Соглашение о сотрудничестве подписали молодежные организации Могилевской и Брянской областей

Могилевская областная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и Брянское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» подписали соглашение о сотрудничестве. Заверение документа состоялось на Форуме молодежи Брянской и Могилевской областей, который сегодня проходит в Могилеве, передает корреспондент сайта.



Свои подписи под соглашением поставили первый секретарь обкома БРСМ Павел Алексо и командир регионального штаба Брянского регионального отделения РСО Виктор Кузнецов.

Документ предусматривает содействие расширению взаимовыгодных связей между организациями. Он направлен на совместную работу над социальной активностью молодежи для развития сотрудничества между двумя странами, повышение социальной значимости студенческих отрядов, сотрудничество в разработке механизмов деятельности по воспитанию будущих специалистов и улучшению качества их профессиональной адаптации в отраслях экономики регионов, а также организацию форумов, диалоговых площадок, семинаров, встреч-презентаций, фестивалей.





Стороны также договорились о содействии созданию благоприятных условий для укрепления сотрудничества в вопросах развития молодежной политики, вовлечения молодежи в совместные социально значимые программы и проекты, реализации совместных общественных молодежных программ.

С целью реализации положений соглашения в ближайшее время стороны разработают планы мероприятий на один год.





Наша область находится на пороге важного и знаменательного для жизни двух братских народов события: 10-12 октября в Могилеве состоится V Форум регионов Беларуси и России. Программа предусматривает целый ряд мероприятий, направленных на развитие отношений между странами-соседками в различных сферах жизнедеятельности. Все они объединены под эгидой Недели интеграции и сотрудничества. Одно из таких мероприятий – форум молодежи Брянской и Могилевской областей.

Стоит отметить, что контакты между молодежью соседних регионов выходят на новый уровень. Толчком для развития сотрудничества послужило проведение в городе на Днепре в августе 2016 года форума «Межрегиональное сотрудничество Брянской и Могилевской областей в сфере молодежной политики в рамках Союзного государства».

Нынешний форум имеет ряд отличительных особенностей. Он проходит в два этапа – на территории Приднепровского края, а затем на Брянщине. Главной его целью является выработка конкретных форм взаимодействия, которые впоследствии будут реализованы в наших регионах.

Открывая форум, председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский отметил, что старшее поколение обязано передать молодежи весь накопленный опыт по построению Союзного государства, укреплению уз братства. И этот момент очень важен, поскольку за молодежью – будущее, судьба двух народов и их взаимоотношений. Поэтому, по убеждению главы региона, к обсуждению любых, даже самых приоритетных и проблемных вопросов, касающихся развития экономики, аграрного сектора региона и страны, обязательно нужно подключать молодых.





Губернатор пожелал участникам нынешнего форума плодотворной работы. Он выразил уверенность, что диалог пройдет продуктивно, принесет ребятам немало пользы, новых знакомств, объединит их и посодействует крепкой дружбе в будущем.

В то же время заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов заметил, что Могилевская область была и остается надежным социальным и экономическим партнером Брянщины. Об этом свидетельствуют результаты внешнеторгового сотрудничества, тесные контакты в сфере науки, культуры, информационного обмена. С каждым годом крепнет учебно-методическое партнерство. Так, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского взаимодействует с МГУ им. А.А. Кулешова. Договор о научно-техническом сотрудничестве стал основой дружбы Брянского государственного университета и БГСХА. Студенты Брянского технического университета принимают активное участие в олимпиадах, проводимых в БРУ. Наши ребята также прекрасно проявляют себя в мероприятиях, организуемых на территории России. В частности, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи белорусская делегация была одной из самых многочисленных и ярких.





По мнению Владимира Оборотова, нынешний молодежный форум должен придать новый импульс сотрудничеству Брянской и Могилевской областей. «Мы бы хотели видеть больше активности и взаимодействия в молодежном и студенческом обмене, совместной работе по студотрядовскому движению, в волонтерстве, реализации конкретных проектов в сфере науки и образования, а также развитии студенческого туризма», — подчеркнул он.

Поприветствовал молодежь и председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик. Он сообщил, что Приднепровский край поддерживает дружественные отношения с 24 российскими регионами. Однако основной и приоритетный – Брянская область. За первое полугодие взаимный товарооборот увеличился более чем на 28%. «Это говорит о том, что мы не стоим на месте, — отметил Дмитрий Харитончик. — Не случайно именно молодежный диалог стал первым знаковым мероприятием в череде приуроченных к V Форуму регионов Беларуси и России. Ведь нынешним ребятам вскоре предстоит строить и развивать экономику наших стран. Поэтому такие встречи, как сегодняшняя, — залог успешного сотрудничества в будущем».

В свою очередь заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев подчеркнул, что в современных условиях перспективным направлением во взаимодействии молодежи может стать проектирование. Говоря о форуме, гость заметил особую важность выработки совместных планов, в центре которых должно лежать их 100% применение на практике. «Сегодня следует обратить внимание на профессии будущего, понимать, что повышение производительности труда, технологии – это главный фактор развития любой отрасли, основа-основ укрепления наших взаимоотношений».