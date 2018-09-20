Союзное государство России и Беларуси в фактах и цифрах

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. На повестке переговоров – двустороннее сотрудничество, евразийская интеграция и ряд международных вопросов.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года в Георгиевском зале Кремля. Свои подписи под ним поставили Борис Ельцин и Александр Лукашенко.

У Союзного государства две столицы, которые почти ровесники – Москва и Минск. Общее пространство – 17 миллионов квадратных километров. Проживают на нем более 156 миллионов человек. А совокупный ВВП подбирается к двум триллионам долларов.

Союзным государством управляет, в первую очередь, Высший Государственный Совет, в который входят президенты России и Беларуси, премьер-министры и руководители палат парламентов. Председателем Госсовета с 2000 года является Александр Лукашенко. Далее следует Совет министров под руководством Дмитрия Медведева. И Постоянный комитет Союзного государства. За его работу отвечает госсекретарь Григорий Рапота.

В Союзном государстве есть общий бюджет. Он формируется за счет отчислений стран-участников. На этот год составляет почти семь миллиардов рублей. Деньги из бюджета идут на различные проекты в торговых, научно-производственных и инвестиционных сферах.

Для деловых кругов Союзного государства основной переговорной площадкой стал Форум регионов. Сегодня на территории Беларуси работают 2,5 тысячи компаний из России. В обратную сторону чуть меньше – в России действуют более тысячи белорусских фирм.

Сотрудничают страны и в культурной сфере. За все время Союзного государства на общем пространстве прошли десятки выставок, концертов и совместных гастролей. Главный диалог культур – Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». В этом году он состоялся уже в 27-й раз.

Ежегодно 2 апреля в обеих странах отмечают День единения народов Беларуси и России. Дата связана с подписанием самого первого договора о создании Союза в 1997 году.