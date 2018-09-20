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Медведев назвал женщин "мягкой силой", привносящей в политику гибкость, мудрость и человечность

21.09.2018 21:02 — Разное | Интерфакс  
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Премьер РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям второго Евразийского женского форума

"Год от года форум становится всё более масштабным, интересным и влиятельным, расширяется география его участников. На этой уникальной площадке представительницы многих стран мира стремятся найти ответы на волнующие вопросы, касающиеся безопасности и экологии, защиты семьи, материнства и детства, развития здравоохранения и образования", - говорится в телеграмме премьера, опубликованной в пятницу на сайте правительства.

"Трудно переоценить роль женщин в современном обществе. Сегодня представительницы прекрасной половины человечества - яркие политические и общественные деятели, руководители органов власти, успешные предприниматели, дипломаты, врачи, педагоги и, конечно, заботливые мамы и жёны", - написал Д.Медведев.

"Именно женщины способны с особой дипломатичностью вести диалог, являются той "мягкой силой", которая привносит в глобальную политику больше гибкости, гармонии, мудрости, человечности. И Евразийский женский форум - яркое тому подтверждение", - подчеркнул премьер.

"Уверен, что ваша встреча будет интересной и плодотворной. А предложения, подготовленные на форуме, позволят реализовать интересные проекты и программы, послужат укреплению международных связей", - добавил Д.Медведев.

Форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября.

 
 
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Премьер РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям второго Евразийского женского форума
 
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