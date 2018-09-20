Прямые телефонные линии. Приём граждан

25 и 26 сентября состоятся «прямые телефонные линии», позвонив на которые по нижеуказанным телефонам, можно задать волнующие вопросы:





26 сентября с 11.00 до 12.00 по телефону 6-84-28 проведет «прямую линию» начальник отдела ЗАГС райисполкома

Наталья Ивановна ГОРДЕЙ

по вопросам получения справок и иных документов.

25 сентября с 11.00 до 12.00 по телефону 6-22-01 проведет «прямую линию» начальник Ганцевичского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь капитан юстиции

Егор Сергеевич КИЛАТ.

26 сентября с 10.00 до 12.00 по телефону 2-67-12 проведет «прямую линию» заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз»

Наталия Антоновна ЗЫБАЙЛО.

Прием граждан

27 сентября с 15.00 до 17.00 в здании Ганцевичского РЭС (района электрических сетей) по адресу: г. Ганцевичи, пер. Матросова, 8, в кабинете начальника проведет выездной прием граждан (по предварительной записи) директор филиала «Барановичские электрические сети» РУП «Брестэнерго»

Константин Анатольевич КИСЕЛЕВ.

Запись по телефонам: 2-12-30, 2-13-47 (с 8.00 до 17.00).

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