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Александр Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама
Новости Вьетнама. На 62-м году ушел из жизни президент Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи со смертью Чан Дай Куанга соболезнование Генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама направил Президент Беларуси.
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Новости Вьетнама. На 62-м году ушел из жизни президент Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг В связи со...
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