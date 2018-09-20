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Михаил Мясникович: развитие отношений с Латинской Америкой направлено на реальное укрепление связей
Новости Беларуси. Сразу после встречи вице-спикера белорусского парламента и председателя парламента Латинской Америки гости направились для переговоров в Совет Республики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Мясникович подчеркнул, что все шаги в направлении развития межпарламентских отношений с Латинской Америкой не носят формальный характер, а направлены на реальное укрепление прежде всего экономических и политических связей.
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Новости Беларуси. Сразу после встречи вице-спикера белорусского парламента и председателя парламента Латинской Америки гости направились для переговоров в Совет...
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