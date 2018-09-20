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«Личный пример»: белорусские звёзды спорта будут проводить открытые тренировки
Новости Беларуси. Звезды спорта и Молодежная федерация воркаута запустили уникальный проект. Возможность плечом к плечу позаниматься вместе со своими спортивными кумирами теперь будет у всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известные белорусские атлеты и спортивные команды планируют проводить тренировки под открытым небом и вдохновлять молодежь на занятия спортом. Такие мастер-классы и личный пример – лучшая мотивация для желающих вести спортивный образ жизни. Идею поддержали Дарья Домрачева, Анна Гуськова, Чингиз Аллазов, Андрей Кулебин и другие известные спортсмены.
Дарья Домрачева, Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Чингиз Аллазов, тринадцатикратный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу:
За графиком звездных тренировок можно следить на сайте проекта и в специальных группах в соцсетях. Сейчас воркаут – одна из самых популярных спортивных субкультур в Беларуси. Только в столице насчитывается около 20 оборудованных площадок. Главное преимущество такой уличной гимнастики – держать себя в форме можно абсолютно бесплатно, а в качестве бонуса – общение с единомышленниками.
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Новости Беларуси. Звезды спорта и Молодежная федерация воркаута запустили уникальный проект. Возможность плечом к плечу позаниматься вместе со своими...
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