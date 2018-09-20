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На Беларусь идёт циклон: спасатели советуют отменить долгие поездки и не парковать машины под деревьями

21.09.2018 22:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В аэропорту Амстердама отменены десятки рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарождающийся над Западной Европой и побережьем Балтики мощный циклон в ближайшее время продолжит движение на восток. В предстоящие дни неблагоприятные погодные явления ожидаются в Германии, Польше и Украине.

На Беларусь идёт циклон: спасатели советуют отменить долгие поездки и не парковать машины под деревьями

В понедельник 24 сентября вместе резким похолоданием, сильным дождем и порывистым ветром до 27 метров в секунду циклон придет в Беларусь. На 24 и 25 сентября в стране объявлено штормовое предупреждение.

На Беларусь идёт циклон: спасатели советуют отменить долгие поездки и не парковать машины под деревьями

Синоптики не исключают град, а спасатели рекомендуют в начале будущей недели быть осторожными, воздержаться от длительных поездок и не парковать машины вблизи деревьев.

 
 
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Новости Беларуси. В аэропорту Амстердама отменены десятки рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарождающийся над Западной Европой и побережьем...
 
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