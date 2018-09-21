Россия может быть не допущена до участия в Олимпийских играх

«Российское антидопинговое агентство имеет возможность выйти окончательно из кризиса, если все условия, обозначенные вчера, будут выполнены в сроки, определенные исполкомом WADA. Но если они не будут реализованы, то позиции РФ существенно ухудшатся. Вчера России со стороны WADA был дан серьезный кредит доверия», — отметил Хрычиков, комментируя решение исполкома WADA о восстановлении РУСАДА.

Функционер объяснил, что если российское агентство не будет соответствовать требованиям WADA, то у отечественного спорта могут вновь возникнуть проблемы. «Если после восстановления РУСАДА не будут выполнены в срок критичные условия, обозначенные исполкомом, то закончиться все может очень печально — вплоть до лишения российских спортсменов права выступать на Олимпийских играх», — заявил Хрычиков.





20 сентября исполком WADA большинством голосов поддержал решение восстановить статус РУСАДА. До конца года российская сторона обязана предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА может быть вновь лишено статуса.





Восстановление агентства последовало после публикации переписки руководителей WADA с министром спорта России Павлом Колобковым. В ней агентство обещало восстановить РУСАДА в правах при условии, что Россия примет выводы комиссии Ричарда Макларена и предоставит доступ к подозрительным пробам из Московской антидопинговой лаборатории. Колобков, в свою очередь, cогласился с требованиями.









РУСАДА признали не соответствующим Кодексу WADA в 2015 году. После этого разгорелся допинговый скандал, который привел к отстранению ряда отечественных спортсменов и лишению их возможности участвовать в ОИ-2016. Перед стартом Игр-2018 Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России. Из-за этого отечественные спортсмены вынуждены были выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.



