ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В субботу погода ухудшится и похолодает

21.09.2018 22:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
21 сентября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе.

 Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +23..+28°С. Атмосферное давление днем будет падать.

По данным Белгидромета, 22 сентября страна окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, за которыми начнет поступать холодная воздушная масса. Ожидается ухудшение погодных условий и понижение температурного фона. Ночью по северо-западу республики, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы по востоку страны местами прогремят грозы. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, днем в отдельных районах по востоку республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +14..+19°С, лишь в восточных районах +20..+27°С.


23 сентября страна будет находиться под влиянием холодной и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается прохладная погода. Ночью преимущественно по восточной половине, днем местами по стране кратковременные дожди. В начале ночи по востоку местами грозы. Ветер западный умеренный, днем в отдельных районах по северо-западу страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +12..+18°С.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 сентября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе.
 
Новости дня
Новости разные
 
КНИГА УЧЕТА ПРОВЕРОК: КАК ПРИОБРЕСТИ И ХРАНИТЬ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика