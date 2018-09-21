В субботу погода ухудшится и похолодает

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +23..+28°С. Атмосферное давление днем будет падать.





По данным Белгидромета, 22 сентября страна окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, за которыми начнет поступать холодная воздушная масса. Ожидается ухудшение погодных условий и понижение температурного фона. Ночью по северо-западу республики, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы по востоку страны местами прогремят грозы. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, днем в отдельных районах по востоку республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +14..+19°С, лишь в восточных районах +20..+27°С.









23 сентября страна будет находиться под влиянием холодной и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается прохладная погода. Ночью преимущественно по восточной половине, днем местами по стране кратковременные дожди. В начале ночи по востоку местами грозы. Ветер западный умеренный, днем в отдельных районах по северо-западу страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +12..+18°С.



