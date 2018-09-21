Под грузовой поезд попал 22-летний житель столицы

БЕЛТА рассказала инспектор профилактики Минского ОВД на транспорте Оксана Ульчиц. Подробности происшествия агентствурассказала инспектор профилактики Минского ОВД на транспорте Оксана Ульчиц.





Этот случай произошел 14 сентября около 22.30. Молодой человек находился просто в железнодорожной колее. Машинист поезда подавал звуковой сигнал, но парень на него не реагировал. Хотя машинист применил экстренное торможение, но все равно сбил человека.





Кстати, пострадавший выжил. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, многочисленными ссадинами лица, лопаточной и поясничной области.









Позже парень объяснил, что возвращался с работы и по дороге выпил водки. Опьянев, он перестал ориентироваться в пространстве. Он даже не понимал, что находился на железнодорожных путях.



