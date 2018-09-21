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Под грузовой поезд попал 22-летний житель столицы

21.09.2018 21:56 — Разное | Партизан  
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Парень попал под поезд на железнодорожной станции "Институт Культуры" в Минске.

Подробности происшествия агентству БЕЛТА рассказала инспектор профилактики Минского ОВД на транспорте Оксана Ульчиц.

Этот случай произошел 14 сентября около 22.30. Молодой человек находился просто в железнодорожной колее. Машинист поезда подавал звуковой сигнал, но парень на него не реагировал. Хотя машинист применил экстренное торможение, но все равно сбил человека.

Кстати, пострадавший выжил. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, многочисленными ссадинами лица, лопаточной и поясничной области.

Позже парень объяснил, что возвращался с работы и по дороге выпил водки. Опьянев, он перестал ориентироваться в пространстве. Он даже не понимал, что находился на железнодорожных путях.


 
Теги: Минск
 
 
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Парень попал под поезд на железнодорожной станции "Институт Культуры" в Минске.
 
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