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Чергинец, Ярмоленко, Шабанович: Мы даже не видели заявление в поддержку РПЦ, которое будто бы подписали

21.09.2018 21:20 — Разное | Партизан  
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Существует такая структура, как общественная палата союзного государства Беларуси и России. Образована она была в прошлом году в Минске, вошли в палату известные в Беларуси и России религиозные деятели, политики, спортсмены, космонавты.

 Всего более 200 человек. Офис организации находится в Москве.


Фото: op-soyuz.ru.

«Международная экспертная и коммуникационная площадка, созданная с целью служить укреплению равноправного и взаимоуважительного российско-белорусского сотрудничества», — говорится на сайте организации, пишет Наша нива.

Уровень встреч и приемов у общественной палаты весьма высок. Например, их принимал у себя бывший премьер Беларуси Андрей Кобяков. Свои мероприятия палата организует в на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве.

19 сентября на сайте общественной палаты союзного государства появилось заявление от имени организации, в которой с осуждением говорится о попытках Украинской православной церкви добиться автокефалии.

«Общественная Палата Союзного государства Беларуси и России всецело поддерживает решение Священного Синода Русской Православной Церкви, который 14 сентября 2018 года приостановил поминовение Патриарха Константинопольского Варфоломея I и совместное служение с подчиненной ему иерархией, а также принял ряд других мер в отношении Константинопольского Патриархата», — утверждается в заявлении.

 Далее в тексте говорится о «вероломном вторжении на каноническую территорию Русской Православной Церкви», то есть в Украину. Отмечается, что действия Константинопольского Патриархата направленные на уничтожение православия.

«Считаем опасной работу в Беларуси и России структур украинских псевдоправославных раскольников, которые могут расшатывать гражданское единство наших обществ, особенно в случае «легитимизации» их Константинополем», — отмечается в заявлении.

Мы позвонили некоторым известным членам общественной палаты, представляющим в ней Беларусь. Никто из них не слышал ничего об подобном заявлении.

Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец говорит: «Честно говоря, не видел и не читал. Моя позиция следующая — разделение церквей нецелесообразно. Это ведет к расколу в обществе».

Певец Анатолий Ярмоленко тоже не видел текста обращения: «Я не буду ничего комментировать, потому что не видел его».

Наконец, муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Шабанович также ответил, что «никто не ставил его в известность» относительно такого заявления.

Получается, что кто-то в Москве делает политические заявления, даже не интересуясь позицией белорусских членов общественной палаты. Тем самым, используя их известность, авторитет и имя в своих целях.

Членами палаты являются атлет Фомочкин, который пронес российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио, Андрей Геращенко, которого уволили в Витебске за неприятие независимости Беларуси, поэт-славянофил Анатолий Аврутин, политик Сергей Бабурин, известный своими имперскими взглядами, актер Владимир Гостюхин, дочь Петра Машерова Наталья, космонавты Климук и Новицкий, священник Всеволод Чаплин и другие.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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