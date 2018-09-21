Чергинец, Ярмоленко, Шабанович: Мы даже не видели заявление в поддержку РПЦ, которое будто бы подписали

Всего более 200 человек. Офис организации находится в Москве.









Фото: op-soyuz.ru.





Наша нива. «Международная экспертная и коммуникационная площадка, созданная с целью служить укреплению равноправного и взаимоуважительного российско-белорусского сотрудничества», — говорится на сайте организации, пишет





Уровень встреч и приемов у общественной палаты весьма высок. Например, их принимал у себя бывший премьер Беларуси Андрей Кобяков. Свои мероприятия палата организует в на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве.





19 сентября на сайте общественной палаты союзного государства появилось заявление от имени организации, в которой с осуждением говорится о попытках Украинской православной церкви добиться автокефалии.





«Общественная Палата Союзного государства Беларуси и России всецело поддерживает решение Священного Синода Русской Православной Церкви, который 14 сентября 2018 года приостановил поминовение Патриарха Константинопольского Варфоломея I и совместное служение с подчиненной ему иерархией, а также принял ряд других мер в отношении Константинопольского Патриархата», — утверждается в заявлении.





Далее в тексте говорится о «вероломном вторжении на каноническую территорию Русской Православной Церкви», то есть в Украину. Отмечается, что действия Константинопольского Патриархата направленные на уничтожение православия.





«Считаем опасной работу в Беларуси и России структур украинских псевдоправославных раскольников, которые могут расшатывать гражданское единство наших обществ, особенно в случае «легитимизации» их Константинополем», — отмечается в заявлении.





Мы позвонили некоторым известным членам общественной палаты, представляющим в ней Беларусь. Никто из них не слышал ничего об подобном заявлении.





Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец говорит: «Честно говоря, не видел и не читал. Моя позиция следующая — разделение церквей нецелесообразно. Это ведет к расколу в обществе».





Певец Анатолий Ярмоленко тоже не видел текста обращения: «Я не буду ничего комментировать, потому что не видел его».





Наконец, муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Шабанович также ответил, что «никто не ставил его в известность» относительно такого заявления.





Получается, что кто-то в Москве делает политические заявления, даже не интересуясь позицией белорусских членов общественной палаты. Тем самым, используя их известность, авторитет и имя в своих целях.





Членами палаты являются атлет Фомочкин, который пронес российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио, Андрей Геращенко, которого уволили в Витебске за неприятие независимости Беларуси, поэт-славянофил Анатолий Аврутин, политик Сергей Бабурин, известный своими имперскими взглядами, актер Владимир Гостюхин, дочь Петра Машерова Наталья, космонавты Климук и Новицкий, священник Всеволод Чаплин и другие.



