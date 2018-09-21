Памфилова назвала свою версию отказа врио главы Хакасии от выборов



Виктор Зимин. Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

РИА «Новости»

— сказалаОна также отметила, что для проведения второго тура голосования в Хакасии, который из-за снятия Зимина будет перенесен на две недели, не потребуется дополнительных средств из бюджета.Ранее председатель избирательной комиссии Хакасиизаявил, чтоснял свою кандидатуру с участия во втором туре выборов по состоянию здоровья.