|
Памфилова назвала свою версию отказа врио главы Хакасии от выборов
Виктор Зимин. Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»
«Это у него надо спрашивать. Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему. Это уже не мне комментировать», — сказала Элла Памфилова.
Она также отметила, что для проведения второго тура голосования в Хакасии, который из-за снятия Зимина будет перенесен на две недели, не потребуется дополнительных средств из бюджета.
Ранее председатель избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин заявил, что Виктор Зимин снял свою кандидатуру с участия во втором туре выборов по состоянию здоровья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Зимин снял свою кандидатуру с участия во втором туре выборов по состоянию здоровья.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)