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Памфилова назвала свою версию отказа врио главы Хакасии от выборов

21.09.2018 22:45 — Разное | UDF  
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Виктор Зимин. Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что реальной причиной отказа временно исполняющего обязанности губернатора Хакасии Виктора Зимина от участия в выборах могла стать реальная оценка им своих возможностей, передает РИА «Новости».

«Это у него надо спрашивать. Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему. Это уже не мне комментировать», — сказала Элла Памфилова.

Она также отметила, что для проведения второго тура голосования в Хакасии, который из-за снятия Зимина будет перенесен на две недели, не потребуется дополнительных средств из бюджета.

Ранее председатель избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин заявил, что Виктор Зимин снял свою кандидатуру с участия во втором туре выборов по состоянию здоровья.

 
 
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Виктор Зимин снял свою кандидатуру с участия во втором туре выборов по состоянию здоровья.
 
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