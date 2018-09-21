Убийственный прогноз: к весне доллар может подорожать до 140 рублей

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«Мы вошли в структурную фазу ослабления, серьезную, большую и надолго. Если мы увидим продолжение подобной динамики, то есть если по итогам сентября рубль снова упадет, мы получим подтверждение этому. Рубль вошел в локальную фазу, которые, исторически так сложилось, длятся около 7 месяцев. То есть мы к весне можем увидеть доллар по 140 рублей. Потом, соответственно, будет укрепление».