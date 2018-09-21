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Убийственный прогноз: к весне доллар может подорожать до 140 рублей

21.09.2018 22:40 — Разное | UDF  
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Фото: iStock
Ослабление рубля продолжится, а доллар к весне может подорожать до 140 рублей. Об этом Inc. рассказал аналитик BFM, экономист Владимир Левченко.

По словам Владимира Левченко, ничего необычного в падении рубля нет: национальная валюта вошла в фазу ослабления. Рубль «обречен быть слабым при нынешней структуре экономики, которую никто менять пока не собирается», считает экономист.

«Мы вошли в структурную фазу ослабления, серьезную, большую и надолго. Если мы увидим продолжение подобной динамики, то есть если по итогам сентября рубль снова упадет, мы получим подтверждение этому. Рубль вошел в локальную фазу, которые, исторически так сложилось, длятся около 7 месяцев. То есть мы к весне можем увидеть доллар по 140 рублей. Потом, соответственно, будет укрепление».


Подобное происходит с аргентинским песо, бразильским реалом или даже казахским тенге, которое можно назвать «братом-близнецом нашей валюты», говорит Левченко. При этом российские министерства и регуляторы готовы любому шоковому сценарию, но не к долгому кризису. «Сценария подготовки к долгому и серьезному кризису не существует», — резюмирует экономист.

Однако самые большие риски связаны с технологическим отставанием, предупреждает он. «Например, в будущем нас ждет падение спроса на нефть, но к этому мы пока никак не готовимся. Собственные технологии не создаем, поскольку мало ресурсов на это и рынок слишком мал, инвестиции в такие проекты не отобьются», — рассуждает Левченко.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ближайший шестилетний цикл станет непростым для российской экономики. Политик призвал кабмин учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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