Под грузовой поезд попал 22-летний житель столицы



Фото из архива minsk-metro.net

Подробности происшествия агентствурассказала инспектор профилактики Минского ОВД на транспортеЭтот случай произошел 14 сентября около 22.30. Молодой человек находился просто в железнодорожной колее. Машинист поезда подавал звуковой сигнал, но парень на него не реагировал. Хотя машинист применил экстренное торможение, но все равно сбил человека.Кстати, пострадавший выжил. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, многочисленными ссадинами лица, лопаточной и поясничной области.Позже парень объяснил, что возвращался с работы и по дороге выпил водки. Опьянев, он перестал ориентироваться в пространстве. Он даже не понимал, что находился на железнодорожных путях.