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Под грузовой поезд попал 22-летний житель столицы
Фото из архива minsk-metro.net
Подробности происшествия агентству
Этот случай произошел 14 сентября около 22.30. Молодой человек находился просто в железнодорожной колее. Машинист поезда подавал звуковой сигнал, но парень на него не реагировал. Хотя машинист применил экстренное торможение, но все равно сбил человека.
Кстати, пострадавший выжил. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, многочисленными ссадинами лица, лопаточной и поясничной области.
Позже парень объяснил, что возвращался с работы и по дороге выпил водки. Опьянев, он перестал ориентироваться в пространстве. Он даже не понимал, что находился на железнодорожных путях.
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Парень попал под поезд на железнодорожной станции "Институт Культуры" в Минске.
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