Восемь претендентов заявили о намерении баллотироваться на выборах главы ЛНР

Завершен первый этап подачи заявлений на участие в выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республике в качестве кандидатов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР (ЦИК ЛНР) Елена Кравченко.

"Закончен первый этап подачи уведомлений о самовыдвижении граждан на должность главы ЛНР для участия в выборах 11 ноября. Мы получили восемь уведомлений от граждан", - сообщила Е. Кравченко в пятницу журналистам.

В свою очередь секретарь ЦИК ЛНР Екатерина Терещенко добавила, что на выборы депутатов Народного совета зарегистрировались два общественных движения.

"ЦИК ЛНР Республики 20 сентября 2018 года зарегистрировала общественное движение "Мир Луганщине" и общественное движение "Луганский экономический союз" в качестве участника избирательной кампании по выборам депутатов Народного Совета, назначенных на 11 ноября 2018 года", - сказала она.

На 11 ноября также назначены выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики.