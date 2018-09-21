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«Мы привезли два номера»: что покажут артисты французского цирка д’Ивер Буглион в Минске

21.09.2018 23:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Цирки мира – под одним куполом. Открытие нового сезона прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы привезли два номера»: что покажут артисты французского цирка д’Ивер Буглион в Минске

На манеже – захватывающие трюки воздушных гимнастов на ремнях и подкидных досках. Выступления эквилибристов на проволоке, сигвее и 6-метровой вольностоящей лестнице. На гастроли в белорусскую столицу приехали артисты из Украины, Великобритании, Румынии, США, Венгрии, КНДР. Московский цирк Никулина привез дрессированных кошек и собак. А из Франции прибыли артисты одной из старейших цирковых династий – семьи Буглион.

«Мы привезли два номера»: что покажут артисты французского цирка д’Ивер Буглион в Минске

Сампион Буглион, артист цирка д’Ивер Буглион (Франция):
Для меня большая честь выступать на арене белорусского цирка. Во-первых, лон очень знаменит. Во-вторых, само здание необыкновенной красоты, его можно сравнить с оперой. Мы привезли два номера. Сначала сольный, в нем сочетаются жонглирование и степ. Потом я буду играть на рояле, а моя жена-гимнастка покажет сложные акробатические трюки.

«Мы привезли два номера»: что покажут артисты французского цирка д’Ивер Буглион в Минске

Максим Никулин, художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре (Россия):
Заслуга не цирка как такового, а дирекции цирка – приглашать классные номера. Лучшие номера. Самые продвинутые номера. Чтобы чуть-чуть показывать публике, что есть вот такое движение вперед, есть тенденция к развитию.

«Мы привезли два номера»: что покажут артисты французского цирка д’Ивер Буглион в Минске

Новая программа открывает юбилейный 60-й сезон. И в белорусском цирке обещают, что зрителей ждет еще немало ярких сюрпризов.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Цирки мира – под одним куполом. Открытие нового сезона прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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