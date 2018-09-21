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«Мы привезли два номера»: что покажут артисты французского цирка д’Ивер Буглион в Минске
Новости Беларуси. Цирки мира – под одним куполом. Открытие нового сезона прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На манеже – захватывающие трюки воздушных гимнастов на ремнях и подкидных досках. Выступления эквилибристов на проволоке, сигвее и 6-метровой вольностоящей лестнице. На гастроли в белорусскую столицу приехали артисты из Украины, Великобритании, Румынии, США, Венгрии, КНДР. Московский цирк Никулина привез дрессированных кошек и собак. А из Франции прибыли артисты одной из старейших цирковых династий – семьи Буглион.
Сампион Буглион, артист цирка д’Ивер Буглион (Франция):
Максим Никулин, художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре (Россия):
Новая программа открывает юбилейный 60-й сезон. И в белорусском цирке обещают, что зрителей ждет еще немало ярких сюрпризов.
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Новости Беларуси. Цирки мира – под одним куполом. Открытие нового сезона прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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