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«Душой я верую и сердцем»: праздник Рождества Пресвятой Богородицы открывает новый церковный год

21.09.2018 23:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Православные 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Душой я верую и сердцем»: праздник Рождества Пресвятой Богородицы открывает новый церковный год

Это один из 12 главных праздников у верующих. Он установлен в честь рождения пречистой Девы Марии. Праздник символизирует, что вся история спасения человечества начинается с появления на свет маленькой девочки в семье благочестивых родителей преклонного возраста. В благодарность Богу за дитя родители с трех лет отдали Марию на воспитание в храм. К образу Пресвятой Богородицы у верующих самое трепетное отношение.

«Душой я верую и сердцем»: праздник Рождества Пресвятой Богородицы открывает новый церковный год

А такой прекрасный день, праздник церковный, зашли помолиться за близких, за своих родственников, братьев.

«Душой я верую и сердцем»: праздник Рождества Пресвятой Богородицы открывает новый церковный год

Надо не забывать ходить в церковь, почаще по возможности. На самом деле надо чтить праздники, потому что у нас молодежь особенно забывает про такие праздники.

«Душой я верую и сердцем»: праздник Рождества Пресвятой Богородицы открывает новый церковный год

Душой я верую и сердцем. Урожай хороший, поэтому надо благодарить Бога, что у нас все хорошо.

Торжественные молебны проходят сегодня в православных храмах. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы открывает новый церковный год.

 
 
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Новости Беларуси. Православные 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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