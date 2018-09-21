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На трассе Р-28 на выходные будет усилен контроль ГАИ
Новости Беларуси. Госавтоинспекция усиливает контроль на автодороге Минск–Молодечно–Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Уже 21 сентября и на выходных с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий на трассе дежурят дополнительные патрули. Документы проверят у большинства автомобилистов.
Особое внимание – выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления, а также сохранению правил дорожного движения велосипедистами и пешеходами. Разумеется, будут установлены и дополнительные камеры фотофиксации.
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция усиливает контроль на автодороге Минск–Молодечно–Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже 21 сентября и на выходных...
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