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Необыкновенно тёплый сентябрь в Минске побил рекорды 43-летней давности

22.09.2018 00:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В сентябре как в июле: минчане наслаждаются по-настоящему жаркими днями. Возможно, последними в 2018 году (подробнее здесь), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Необыкновенно тёплый сентябрь в Минске побил рекорды 43-летней давности

Впереди по прогнозам синоптиков существенное похолодание. Пока же погода бьет рекорды. 20 сентября в Минске столбик термометра превысил отметку в 28 градусов – на 1,5 градуса больше максимума 43-летней давности.

Необыкновенно тёплый сентябрь в Минске побил рекорды 43-летней давности

21 сентября не стало исключением. Как сообщили нам синоптики, в Минске днем было +26,3 – на 0,6 десятых градуса больше, чем в рекордном 1975.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В сентябре как в июле: минчане наслаждаются по-настоящему жаркими днями. Возможно, последними в 2018 году (подробнее здесь), сообщили в программе...
 
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