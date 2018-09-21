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В Светлогорске, пока сотрудники ГАИ оформляли ДТП, там же произошло еще одно. Пострадали пятеро

22.09.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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В Светлогорске, пока сотрудники ГАИ оформляли ДТП, в место аварии влетел другой автомобиль. В результате пять человек пострадали, сообщает ranak.me.

Инцидент произошел вечером 6 сентября. У «Евроопта» на улице Шоссейной столкнулись Nissan и Opel. К месту аварии прибыли сотрудники ГАИ и принялись оформлять ДТП.

Через какое-то время со стороны железнодорожного переезда двигался Rover. Его водитель, не снижая скорости, проехал через ограждения, мимо знаков и врезался в Nissan. Находящиеся в этот момент возле капота авто водитель и пассажиры отбежать не успели. Пострадали пять человек. Всех их доставили в больницу. Один из мужчин получил тяжелые травмы.

Как позже пояснил водитель Rover, он засмотрелся на автомобиль ГАИ и в итоге не заметил еще одну стоящую впереди машину.

«Светлогорским РОСК в отношении водителя Rover возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Очевидцев происшествия сотрудники Следственного комитета просят обратиться по телефону: 8029 672−15−57.

 
 
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В Светлогорске, пока сотрудники ГАИ оформляли ДТП, в место аварии влетел другой автомобиль. В результате пять человек пострадали.
 
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