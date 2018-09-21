"Мы любим друг друга, но не спим вместе". Почему люди отказываются от секса

Около 18% респондентов моложе 30 лет за прошедший год занимались сексом меньше 10 раз, показал опрос 2000 человек, проведенный сайтом Mumsnet and Gransnet. Среди участников всех возрастов это число составило 29%. Мы беседуем с тремя парами, оказавшимися в этой категории, несмотря на то, что, по словам партнеров, они горячо любят друг друга.



Джейкоб и Шарлотт уже три года не занимаются сексом. Фото: с сайта BBC

«Причина, почему мы не занимаемся сексом, — во мне», — говорит 35-летняя Аманда из Лондона. «Я настолько устаю на работе и занимаясь домашним хозяйством, что, мне кажется, мое либидо тоже устало».

Аманда и Стив женаты уже шесть лет. Глядя, как играет рядом их двухлетний сын, они смеются, когда я спрашиваю, почему они занимаются сексом только раз в шесть недель.

«Какой тут секс: ребенок все время рядом. Даже если удается уложить его поспать на пару часов, находятся дела, которые нужно сделать по дому, да и самому надо иногда перехватить хоть немного сна».

Но, по словам сексопатолога Мартина Берроу из организации Relate, не только у родителей жизнь может быть лишена сексуальных удовольствий из-за напряженного графика.



У Аманды и Стива на секс не остается времени и сил. Фото: с сайта BBC

«Все больше людей жалуются на то, что они не удовлетворены своими сексуальными отношениями», — говорит Мартин. «Происходит ли это из-за того, что теперь люди свободнее рассуждают о сексе, или секса в их жизни на самом деле стало меньше, я не берусь утверждать. В конце концов, отношения бывают полноценными вне зависимости от секса. Кто-то может быть счастливым без секса, кому-то он необходим — не в этом дело».

Джейкоб и Шарлотта — обоим по 23 года — по-прежнему влюблены друг в друга, хотя в их отношениях и нет места сексу.

«Мы вместе уже четыре года, три из них мы обходимся без секса — планируем так и продолжать», — говорит Шарлотта. Она, в отличие от Джейкоба, асексуальна — то есть не нуждается в сексе.

«Мы сначала пробовали заниматься сексом, чтобы посмотреть, насколько нам это необходимо. Но счастливее от этого никто из нас не стал. Джейкобу не нравится заниматься сексом с тем, кто не получает от этого удовольствия».

Для кого-то из мужчин это могло бы стать поводом для разрыва, но не для Джейкоба.

«У меня фантастические отношения с прекрасным человеком, — говорит он. — Есть другие способы продемонстрировать свои любовь и привязанность».

Однако не все способны на такое понимание.

По словам Шарлотты, она вряд ли могла бы поделиться этим с кем-то еще, чтобы при этом ее асексуальность не воспринималась как отклонение и проблема, в то время как на самом деле — это осознанный и естественный выбор. «Жаль, что многие ставят секс выше счастья», — жалуется Шарлотта.



Стив и Том состоят в браке, но никогда не занимались сексом друг с другом. Фото: с сайта BBC

Том и Стив из Бристоля вместе четыре года, а год назад вступили в брак. Они никогда не занимались сексом друг с другом.

Оба считают себя асексуалами и смеются, когда рассказывают про свое первое свидание. Оно закончилось в общей постели и стало, по признанию Тома и Стива, лучшей случайной связью из всех, что были прежде у каждого из них, потому что во время нее не произошло ровным счетом ничего.

По мнению Тома, современное общество подвергается все большей сексуализации, но это не означает, что люди больше занимаются сексом. «Хотя, — добавляет он, — идея о частом сексе как о норме активно насаждается и, возможно, кто-то под воздействием этой пропаганды заставляет себя регулярно заниматься сексом».

Молодые люди рассказывают, как бывают поражены их собеседники, когда узнают о том, что Том и Стив никогда не занимались сексом друг с другом, и часто спрашивают — как же они любят друг друга, если могут обходиться без секса?

В таких случаях их ответ прост: «Если бывает секс без любви, почему не может быть любви без секса?»



По словам доктора Мартина Берроу, секс не является обязательным условием для интимных отношений. Фото: с сайта BBC

Для Мартина Берроу понятия «нормального числа сексуальных контактов» не существует. По его словам, некоторые пары могут достигать наивысшего эмоционального уровня в отношениях, не занимаясь сексом вообще.

У других пар количество секса может изменяться в разные периоды жизни в зависимости от обстоятельств — появления детей, загруженности на работе, состояния здоровья.

Для Аманды и Стива взаимопонимание стало ключом к отношениям — прочным и здоровым даже без регулярного секса.

«Не стоит слишком унывать, — советует она молодым родителям, оказавшимся в схожей ситуации. — Потому что это случается со многими из нас». Она смеется и поворачивается к Стиву: «Все еще будет, я тебе обещаю!»