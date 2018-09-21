22 сентября. События и люди

До конца года остаётся 100 дней.

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день без автомобиля.

Всемирный день защиты слонов.

Болгария - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

День Акима и Анны. С этого дня солнце даёт всё меньше тепла. Говорили: «Сани вывози, зима впереди!».

РОДИЛИСЬ:

1791 Майкл ФАРАДЕЙ, английский физик и химик, открывший электромагнитную индукцию, создатель генератора. Родился в семье кузнеца.

1875 Микалоюс Константинас ЧЮРЛЕНИС, литовский художник и композитор.

1900 Сергей Иванович ОЖЕГОВ, российский языковед и лексикограф. Автор всемирно известного «Словаря русского языка» (первое издание вышло в 1949 г.).

1938 Дин РИД, американский актёр и певец. Утонул в ГДР, в озере, прямо на съёмках фильма. Немецкие друзья Рида подозревали самоубийство, а семья певца до сих пор считает, что его убили.

1957 Николас Эдвард КЕЙВ, английский певец. Родом из Австралии.

1958 Андреа БОЧЕЛЛИ, итальянский певец-тенор.

1973 Мария Николаевна ГОЛУБКИНА (ЩЕРБИНСКАЯ), российская актриса. Дочь актрисы Ларисы ГОЛУБКИНОЙ, падчерица актёра Андрея МИРОНОВА.

1982 Юлия Александровна ПОЖИДАЕВА, российская актриса.

2890 Бильбо БЭГГИНС, хоббит, персонаж трилогии «Властелин колец.

2968 Фродо БЭГГИНС, хоббит, персонаж трилогии «Властелин колец».

СОБЫТИЯ:

1709 В Бендерах, скрываясь от преследования и позора, умер украинский гетман И. МАЗЕПА.

1780 В США был зафиксирован первый известный случай линчевания.

1792 Этот день был объявлен первым днём года революционного французского календаря.

1935 В СССР учредили звание Маршал Советского Союза, ввели офицерские звания (кроме генералов). Первыми звания «маршал» были удостоены БЛЮХЕР, ТУХАЧЕВСКИЙ, ЕГОРОВ, ВОРОШИЛОВ и БУДЁННЫЙ.

1943 В Минске подпольщики уничтожили гауляйтера Беларуси (главу оккупационных властей) Вильгельма КУБЕ.

1951 В Швеции запретили поцелуи в общественных местах.

1989 В Мэриленде (США) был установлен мировой рекорд скорости полёта воздушного змея - 193 км/ч.

1990 Англичанин Стив ВУДМОР попал в «Книгу рекордов Гиннесса», произнеся за 56,01 секунды 595 слов (т. е. 637,4 слова в минуту).

ДНИ ГОРОДОВ:

Мозырь - 863 года.