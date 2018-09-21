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Спецоперация «Арсенал» пройдёт в Пинске на следующей неделе

22.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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Спецоперация «Арсенал» пройдёт в Пинске на следующей неделе
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГОВД, с 24 по 28 сентября на территории города Пинска будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Арсенал».

Сотрудники милиции призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы либо сообщить в милицию о лицах, незаконно хранящих данные предметы.
«Телефон доверия» Пинского ГОВД 31-28-02 или 102.

Помните: оружие – предмет повышенной опасности для вас и близких вам людей!
Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывные устройства или взрывчатые вещества, освобождается от административной или уголовной ответственности.

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГОВД, с 24 по 28 сентября на территории города Пинска будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Арсенал»....
 
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