Спецоперация «Арсенал» пройдёт в Пинске на следующей неделе



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГОВД, с 24 по 28 сентября на территории города Пинска будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Арсенал».

Сотрудники милиции призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы либо сообщить в милицию о лицах, незаконно хранящих данные предметы.

«Телефон доверия» Пинского ГОВД 31-28-02 или 102.

Помните: оружие – предмет повышенной опасности для вас и близких вам людей!

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывные устройства или взрывчатые вещества, освобождается от административной или уголовной ответственности.