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Спецоперация «Арсенал» пройдёт в Пинске на следующей неделе
22.09.2018 — Разное | Полесская правда
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Сотрудники милиции призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы либо сообщить в милицию о лицах, незаконно хранящих данные предметы.
Помните: оружие – предмет повышенной опасности для вас и близких вам людей!
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГОВД, с 24 по 28 сентября на территории города Пинска будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Арсенал»....
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