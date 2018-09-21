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Без складок. Избавляемся от носогубной складки с помощью скребка Гуаша
За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать видео с тренировками от инструктора по фейсфитнесу Натальи Дичковской. Эти упражнения позволят вам отсрочить, а может и навсегда отказаться от инъекционной косметологии. Главное — регулярность и правильная техника.
Сегодня Наталья Дичковская рассказывает, как разобраться с носогубной складкой с помощью скребка Гуаша.
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Лайфхаки красоты от фейсфитнес-тренера Натальи Дичковской
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