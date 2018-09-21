В Каменецком районе фура насмерть сбила велосипедистку

ДТП произошло около полудня 21 сентября на автодороге Н-400 «Каменец-Г.Борок». Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 66-летняя жительница Бреста двигалась на велосипеде по автодороге Н-400 «Каменец-Г.Борок». На перекрестке неравнозначных дорог она не уступила движущемуся по главной дороге (Р-98 «граница РП-Песчатка-Каменец-Шерешево) грузовому автомобилю «ДАФ», за рулем которого был 63-летний брестчанин.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте.