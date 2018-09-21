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Расстаться с фастфудом так же трудно, как с наркотиками

22.09.2018 09:05 — Разное | Tut.by  
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У людей, которые регулярно ели гамбургеры, картошку фри или пиццу, а затем перешли на здоровое питание, развиваются симптомы, напоминающие наркотическую ломку. Статья психологов из Университета штата Мичиган опубликована в журнале Appetite, пишет «Здоровье Mail.Ru».


Фото: Reuters

Как показали предыдущие исследования, пища, которая прошла интенсивную технологическую переработку — фастфуд, готовые кондитерские изделия и так далее, — может вызывать у некоторых людей зависимость, похожую на наркотическую, никотиновую или алкогольную. Известно, что все эти субстанции — наркотики, табак и алкоголь — действуют на головной мозг примерно одинаково. Резкий отказ от этих веществ вызывает комплекс очень неприятных побочных эффектов (тревожность, раздражительность, депрессию, головные боли и так далее). Это называется «синдром отмены» или абстинентный синдром, из-за которого бывает так тяжело избавиться от пристрастия.

Чтобы выяснить, вызывает ли отказ от фастфуда похожие последствия, Эрика Шулте (Erica Schulte) и ее коллеги разработали специальную шкалу и попросили 230 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 68 лет оценить, что с ними происходило, когда они решили питаться более правильно и резко стали есть меньше фастфуда, пирожных, печенья и так далее.

Анализ ответов показал, что участники страдали от плохого настроения, повышенной раздражительности, постоянного упадка сил, приступов острого стремления к предмету своих вожделений (в данном случае — к фастфуду). При этом, по аналогии с наркотической ломкой, пика эти симптомы достигали на второй-пятый день после отмены, а затем постепенно сходили на нет. По мнению Шулте и ее коллег, именно абстинентный синдром — в той или ной мере причина того, что после фастфуда сложно перейти на здоровую диету.

 
 
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У людей, которые регулярно ели гамбургеры, картошку фри или пиццу, а затем перешли на здоровое питание, развиваются симптомы, напоминающие наркотическую ломку.
 
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