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Что делать с урожаем кабачков? Три несложных и вкусных рецепта

22.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Урожай кабачков выдался что надо, и если вы устали от кабачковых блинчиков, кабачковой икры и уже не можете смотреть на этот овощ в жареных, вареных и пареных вариантах, то эти три рецепта придутся вам по вкусу.

Куриное филе с кабачком и кедровыми орешками

Ингредиенты:

  • Филе куриное — 4 шт.

  • Кабачок — 200 г

  • Лимонный сок — 1 ст.л.

  • Базилик — 5 веточек

  • Тертый сыр — 50 г

  • Кедровые орешки — 2 ст.л.

  • Оливковое масло — 2 ст.л.

  • Соль, молотый черный перец — по вкусу

Как готовим?

  1. Филе вымыть, обсушить, натереть солью и молотым перцем со всех сторон.

  2. Кабачок натереть на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут. Потом слегка отжать. Базилик мелко нарезать, сыр натереть, смешать с лимонным соком, 1 ст.л. оливкового масла, орешками и кабачком, слегка посолить и поперчить.

  3. В сковороде разогреть 1 ст.л. оливкового масла, обжарить филе по 2−4 минуты с каждой стороны.

  4. Духовку разогреть до 180 градусов. Переложить филе в форму для запекания, на него выложить смесь из кабачка. Сбрызнуть оливковым маслом и запекать 20 минут.

Крокеты из кабачков


Ингредиенты:

  • Кабачок — 650 г

  • Сыр — 100 г

  • Мелко нарезанный лук — 1 ст.л.

  • Крахмал — 3 ст.л.

  • Молотые овсяные хлопья — 4 ст.л.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Панировочные сухари

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовим?

  1. Кабачок натереть на крупной терке, посолить и дать настояться массе 45 минут, затем отжать.

  2. Смешать мелко натертый сыр, кабачок, чеснок, лук, поперчить. Добавить крахмал, смешанный с овсяными хлопьями, перемешать.

  3. Яйцо взбить венчиком и подмешать к массе. Влажными руками сформировать шарики, обвалять в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле.

Кабачки с рисом


Ингредиенты:

  • Рис — ¼ чашки

  • Вода — ½ чашки

  • Кабачок — 1 шт.

  • Лук — 1 шт.

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Помидоры — 2 шт.

  • Соль, молотый черный перец — по вкусу

  • Растительное масло — 1 ст. л.

Как готовим?

  1. Лук и помидоры нарезать на небольшие кубики, кабачок — на кружки толщиной 2,5 см. Не забудьте снять кожицу с помидоров.

  2. На глубокой сковородке разогреть растительное масло, добавить нарезанный лук и потушить его несколько минут.

  3. Добавить помидоры, кабачок, мелко нарезанный чеснок, перемешать, уменьшить огонь и накрыть сковородку с овощами крышкой. Готовить в течение 5−7 минут, периодически помешивая.

  4. Засыпать рис, долить воду, накрыть сковородку крышкой и готовить блюдо не менее 20 минут.

  5. Когда рис будет практически готов, посолить и поперчить его по вкусу.

Приятного аппетита!

 
 
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