Что делать с урожаем кабачков? Три несложных и вкусных рецепта

Урожай кабачков выдался что надо, и если вы устали от кабачковых блинчиков, кабачковой икры и уже не можете смотреть на этот овощ в жареных, вареных и пареных вариантах, то эти три рецепта придутся вам по вкусу.

Куриное филе с кабачком и кедровыми орешками

Ингредиенты: Филе куриное — 4 шт.

Кабачок — 200 г

Лимонный сок — 1 ст.л.

Базилик — 5 веточек

Тертый сыр — 50 г

Кедровые орешки — 2 ст.л.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Соль, молотый черный перец — по вкусу

Как готовим?

Филе вымыть, обсушить, натереть солью и молотым перцем со всех сторон. Кабачок натереть на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут. Потом слегка отжать. Базилик мелко нарезать, сыр натереть, смешать с лимонным соком, 1 ст.л. оливкового масла, орешками и кабачком, слегка посолить и поперчить. В сковороде разогреть 1 ст.л. оливкового масла, обжарить филе по 2−4 минуты с каждой стороны. Духовку разогреть до 180 градусов. Переложить филе в форму для запекания, на него выложить смесь из кабачка. Сбрызнуть оливковым маслом и запекать 20 минут.

Крокеты из кабачков





Ингредиенты: Кабачок — 650 г

Сыр — 100 г

Мелко нарезанный лук — 1 ст.л.

Крахмал — 3 ст.л.

Молотые овсяные хлопья — 4 ст.л.

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Панировочные сухари

Соль, перец — по вкусу

Как готовим?

Кабачок натереть на крупной терке, посолить и дать настояться массе 45 минут, затем отжать. Смешать мелко натертый сыр, кабачок, чеснок, лук, поперчить. Добавить крахмал, смешанный с овсяными хлопьями, перемешать. Яйцо взбить венчиком и подмешать к массе. Влажными руками сформировать шарики, обвалять в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле.

Кабачки с рисом





Ингредиенты: Рис — ¼ чашки

Вода — ½ чашки

Кабачок — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Помидоры — 2 шт.

Соль, молотый черный перец — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Как готовим?

Лук и помидоры нарезать на небольшие кубики, кабачок — на кружки толщиной 2,5 см. Не забудьте снять кожицу с помидоров. На глубокой сковородке разогреть растительное масло, добавить нарезанный лук и потушить его несколько минут. Добавить помидоры, кабачок, мелко нарезанный чеснок, перемешать, уменьшить огонь и накрыть сковородку с овощами крышкой. Готовить в течение 5−7 минут, периодически помешивая. Засыпать рис, долить воду, накрыть сковородку крышкой и готовить блюдо не менее 20 минут. Когда рис будет практически готов, посолить и поперчить его по вкусу.

Приятного аппетита!