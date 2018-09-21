Что делать с урожаем кабачков? Три несложных и вкусных рецепта

Урожай кабачков выдался что надо, и если вы устали от кабачковых блинчиков, кабачковой икры и уже не можете смотреть на этот овощ в жареных, вареных и пареных вариантах, то эти три рецепта придутся вам по вкусу.
Куриное филе с кабачком и кедровыми орешками
Ингредиенты:
Филе куриное — 4 шт.
Кабачок — 200 г
Лимонный сок — 1 ст.л.
Базилик — 5 веточек
Тертый сыр — 50 г
Кедровые орешки — 2 ст.л.
Оливковое масло — 2 ст.л.
Соль, молотый черный перец — по вкусу
Как готовим?
Филе вымыть, обсушить, натереть солью и молотым перцем со всех сторон.
Кабачок натереть на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут. Потом слегка отжать. Базилик мелко нарезать, сыр натереть, смешать с лимонным соком, 1 ст.л. оливкового масла, орешками и кабачком, слегка посолить и поперчить.
В сковороде разогреть 1 ст.л. оливкового масла, обжарить филе по 2−4 минуты с каждой стороны.
Духовку разогреть до 180 градусов. Переложить филе в форму для запекания, на него выложить смесь из кабачка. Сбрызнуть оливковым маслом и запекать 20 минут.
Крокеты из кабачков
Ингредиенты:
Кабачок — 650 г
Сыр — 100 г
Мелко нарезанный лук — 1 ст.л.
Крахмал — 3 ст.л.
Молотые овсяные хлопья — 4 ст.л.
Яйцо — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Панировочные сухари
Соль, перец — по вкусу
Как готовим?
Кабачок натереть на крупной терке, посолить и дать настояться массе 45 минут, затем отжать.