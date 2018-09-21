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Если денег нет, а увидеть Олю Бузову в Минске хочется: узнайте, как попасть на концерт бесплатно

22.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске, который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлен 27 сентября.


Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 10 двойных билетов. Соответственно, победителей будет 10, они смогут взять с собой еще одного человека. Призеров объявят в приложении «Афиши» 27 сентября.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Напомним, на сцене Falcon Club в Минске состоится большой сольный концерт одной из самых успешных и ярких певиц российской эстрады — Ольги Бузовой. Уже в начале своего творческого пути Ольга получила множество музыкальных наград и премий. Ее песни и клипы набирают множество просмотров и получают народное признание. В апреле 2018 года Ольга записала совместный трек с рэпером Бастой, клип на песню получил более миллиона просмотров в YouTube. Хиты певицы не раз попадали на первое место iTunes в России.

Бузова стала одним из хэдлайнеров гигантской площадки ТНТ на крупнейшем фестивале VK Fest в Петербурге, а также крупнейшего музыкального Big Love Show в Москве и Петербурге. Несомненно, попасть на концерт звезды — мечта многих поклонников. Ольга выступит 6 октября в 19.00 в Falcon Club.

Билет на танцпол 50 рублей.

Сектора 35−65 рублей

Фанзона 80 рублей

Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

С нами уже более 300 000 белорусских пользователей!

>> скачать для iOS

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Теги: Минск
 
 
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