"Белорусский камамбер» перестал быть шуткой









По словам инженера-технолога цеха Ольги Тихонович, сыр произведен на имеющемся здесь оборудовании, не из овечьего, а из коровьего молока. Дегустацию продукта провели в местных и ряде продовольственных магазинов областного центра. Для того, чтобы поставить выпуск такого сыра на поток, необходимо закупить автоматизированную линию. Она позволит свести долю человеческого фактора в технологическом процессе к минимуму. Как сообщают, к продаже вызревает еще полтонны «Камамбера» по-лиозненски.