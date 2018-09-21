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"Белорусский камамбер» перестал быть шуткой
Пробная партия (1 т 376 кг) мягкого сыра «Камамбер» с белой плесенью, выпущенного Лиозненским производственным цехом ОАО «Молоко» г. Витебск, в апреле-августе реализована покупателям.
По словам инженера-технолога цеха Ольги Тихонович, сыр произведен на имеющемся здесь оборудовании, не из овечьего, а из коровьего молока. Дегустацию продукта провели в местных и ряде продовольственных магазинов областного центра. Для того, чтобы поставить выпуск такого сыра на поток, необходимо закупить автоматизированную линию. Она позволит свести долю человеческого фактора в технологическом процессе к минимуму. Как сообщают
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Пробная партия (1 т 376 кг) мягкого сыра «Камамбер» с белой плесенью, выпущенного Лиозненским производственным цехом ОАО «Молоко» г. Витебск, в апреле-августе...
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