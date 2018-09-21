Солигорский клуб впервые стал обладателем этого почетного трофея. В прошлом году победа была за "Строителем".





Кстати, в следующие выходные начинается 28-й чемпионат Беларуси. "Шахтёр" победил в последних двух сезонах чемпионата и теперь постарается взять золото в третий раз. Кроме того, 10 октября клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов и примет на своей площадке немецкий "Франкфурт".



