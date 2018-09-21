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Суперкубок Беларуси выиграли волейболисты "Шахтёра"

22.09.2018 09:16 — Разное | Партизан  
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В матче с минским "Строителем" они победили со счетом 3:1 (25:20, 25:22, 19:25, 25:21), информирует БЕЛТА.

Солигорский клуб впервые стал обладателем этого почетного трофея. В прошлом году победа была за "Строителем".

Кстати, в следующие выходные начинается 28-й чемпионат Беларуси. "Шахтёр" победил в последних двух сезонах чемпионата и теперь постарается взять золото в третий раз. Кроме того, 10 октября клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов и примет на своей площадке немецкий "Франкфурт".


 
 
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В матче с минским "Строителем" они победили со счетом 3:1 (25:20, 25:22, 19:25, 25:21), информирует БЕЛТА.
 
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